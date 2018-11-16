موسكو: الناتو يحتفظ بتعزيز تواجده العسكرى بالقرب من الحدود الروسية

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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحتفظ بتعزيز تواجده العسكرى بالقرب من الحدود الروسية.

وقالت زاخاروفا - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة إن محاولات وزارة الخارجية الأمريكية لإنكار التعزيزات العسكرية لحلف "ناتو" على طول الحدود الغربية للبلاد "تبدو جميعها غير مقنعة".

وأوضحت أنه بخلاف ما تزعمه الخارجية الأمريكية بشأن تقارير تكذيبها للحشد العسكري لحلف "ناتو"، فموسكو تراقب عن كثب التعزيزات العسكرية بالقرب من حدودها، مشيرة إلى أنها تشمل إنشاء مرافق جديدة للقيادة والموظفين وهيكل خاص بالدعم اللوجستي والبنية التحتية ذات الصلة.

وأضافت المتحدثة الروسية أنه يمكن ملاحظة الحشد العسكري للناتو على امتداد كامل الأرض التي تربط بين بحر البلطيق والبحر الأسود.