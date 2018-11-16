موجز6.. قنصلية مصر بجدة: نتابع تحقيقات مقتل صيدلى ونعمل لنقل جثمانه للقاهرة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، قنصلية مصر بجدة تتابع تحقيقات مقتل صيدلى بجازان ونعمل لنقل جثمانه للقاهرة .

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

توجه مندوب عن القنصلية العامة فى جدة إلى مدينة جازان السعودية للوقوف على ملابسات حادث مقتل صيدلى مصرى، ومتابعة التحقيقات وإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر.

دائما ما تنعكس الصورة الذهنية الصحيحة عن نسيج الوطن، ووحدة قطبيه المسلم والمسيحى، من خلال التصرفات الإنسانية سواء لأفراد الشعب أو مسئوليه، حيث حرص الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على مرافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال افتتاح مسجد الصحابة بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين.

علن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس ضمن تصفيات الأمم الإفريقية على النحو التالي:

فى حالة من الصفاء الذهنى تبتعد هالة عن متاعب العمل والضغوط التى تمر بها فى حياتها، وبأناملها الرفيعة جسدت مواقف يومية يعيشها المصريون بالأحياء الشعبية، لتعبر عما بداخلها من صراعات و"دوشة" داخلية، أفكار جاءت إلى مخرجة أفلام الرسوم المتحركة من واقع تجاربها ومعايشتها بحى الظاهر وشبرا المنطقتين اللتين عاشت داخلهما طفولتها وسط أفعال ومواقف مر عليها الزمان ولم تعد ترها الآن.

أعلن ماهر الكنزارى المدير الفنى لمنتخب تونس، التشكيلة الاساسية التى سيخوض على أثرها مباراة مصر التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 بالكاميرون.

شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .

يعتبر الروزمارى من النباتات العطرية والطبية الأكثر شعبية فى العالم، والذى يستخرج منه الزيت، الذى يساعد فى مد الجسم بفوائد صحية عديدة منها تقوية الذاكرة وعلاج التهاب المفاصل وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

فضلت شهوتها على أمومتها، ضعفت أمام عشيقها وقست على طفلها، لم تكن يوماً مثل جميع الأمهات، فقد هانت عليها دماء فلذة كبدها، تركته فريسة لحبيبها يذبحه بسكين بارد، دون أن يحرك عليها ساكناً، فكل ما يشغل بالها الحفاظ على الحبيب، ولو على حساب أشلاء طفلها.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن اللقاء الذى جمع بنيامين نتنياهو ونفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى الذى طالب بوزارة الدفاع قد فشل، وهو ما يعنى انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومى والتوجه للانتخابات المبكرة.

يخوض منتخب مصر اختباراً صعباً عندما يواجه تونس فى السادسة مساء اليوم، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يجرى حاليا اتصالات برؤساء الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى الحاكم .

وصفت طبيبة مجرية نوعا جديدا من العلاج البدني والروحاني لأمراض الرئة وهو الغناء الجماعي علنا.

هل يكتفى الأهلي بالقرارت التى اتخذها مجلس الإدارة أمس، الخميس، لإصلاح فريق الكرة بعد خسارة بطولة أفريقيا؟ هل يُجرى المجلس الأهلاوى تغييرات أخرى فى قطاع الكرة؟ هل يرحل آخرون من النادى؟ أسئلة كثيرة فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية خلال الساعات المقبلة عقب اجتماع مجلس الأهلي أمس وقبل استكمال جلسة الغد،

إذا كنت تبحث عن وظيفة الأحلام، فالأمر أصبح متاحًا الآن بين يديك ولم يعد مستحيلًا، بعد أن أعلن القائمون على مطعم أمريكى فى ولاية تكساس، عن وظيفة راتبها كبير رغم أنها قد تكون بسيطة فى نظر الكثيرين، إلا أن راتبها سيكون 100 دولار فى الساعة.

تشهد محافظة الإسكندرية، هطول أمطار على مدار الأيام الجارية، وذلك فى ظل الظروف الجوية المتقلبة وتغير الفصول، وإن كان هذا الأمر عاديًا مع قدوم فصل الشتاء، إلا أن سقوط الأمطار عادة ما يلازمها المواقف الطريفة التى يتعرض لها الناس فى الشوارع عند سقوط الأمطار المفاجئ.

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى المركز الثامن فى قائمة أفضل 20 هدافاً فى العالم لعام 2018.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية القت القبض على حاخام فى منتصف الستينيات من العمر بتهمة اغتصاب فتيات والتحرش بهن داخل أحد المعابد اليهودية بمدينة القدس المحتلة.

الانتهاء من مبانى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يتضمن مبانى الوزارات ومجلس الوزراء ومبنى البرلمان، هو الشغل الشاغل للجهات المشرفة على تنفيذ هذا الحى سواء أكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أم وزارة الإسكان.

قبل أيام قليلة من الـ24 نوفمبر حيث الذكرى الأولى لاستشهاد 311 من الأطفال والشباب والشيوخ من أبناء قرية الروضة بشمال سيناء، عندما اقتحم ارهابيون عليهم وهم فى بيت الله يؤدون صلاة الجمعة وحاصروهم بالنيران فى مشهد بشع لم يبق من أثره أحياء من سكان القرية إلا القليل من الناجين، زارت "اليوم السابع" قرية الروضة، وكانت زالت آثار الجريمة من مكان حدوثها وهو المسجد إلا أنها باقية لا تنسى فى كل بيت.