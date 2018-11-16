منتجات الحرير والمفروشات بسوهاج تصل للعالمية بدعم جهاز المشروعات الصغيرة

كتب - إسلام سعيد

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهتم بصناعات الحرير والمفروشات فى مركز أخميم بمحافظة سوهاج بصورة خاصة وذلك لكون هذا المركز أحد أهم الأماكن الرائدة فى صناعات الحرير والنسيج فى مصر.

وقال محمد حمدان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفراعنة للتنمية والتطوير والتسويق للنسيج اليدوى بمحافظة سوهاج عن منتجات مركز اخميم، إنه يجرى تطوير هذه الصناعات بمركز اخميم لأنها منتجات تراثية وحضارية تعبر عن عبق التاريخ وطورناها بما يتناسب مع الأسواق العالمية وذهبنا بهذه المنتجات من خلال جهاز المشروعات الصغيرة لمعظم الأسواق العالمية منها دول أفريقية وعربية وأوروبية.

وأضاف أن مركز أخميم ينتج كل المفروشات المنزلية والستائر وغيرها ونصنعها منذ عصر الفراعنة بشكل يدوى وبخامات طبيعية من القطن والكتان ونعتمد على النول اليدوى وبدأنا حاليا فى تطويره ولدينا 750 أسرة فى قرية النسيج بمركز أخميم تعمل فى هذه الصناعة".

وأضاف حمدان، أنه تم إطلاق مبادرة لتشغيل 1000 شخص فى صناعة النسيج والمفروشات بمشاركة وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتربية والتعليم ووزارة الثقافة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة، مشيرا إلى أن الجهاز يدعم كافة الأسر للمشاركة فى المعارض ومن يحتاج للتطوير يذهب للجهاز للحصول على الدعم الفنى والمالى.

وتابع، أن هناك طلب كبير على هذه المنتجات فى خارج مصر ولكن السوق المحلى أيضا يستوعب الكثير من هذه المنتجات وهناك منافذ كثيرة لبيع منتجات اخميم ونأمل أن يكون لنا منافذ فى كافة المحافظات ومحافظ سوهاج خاطب بعض المحافظين لعمل منافذ ثابته فى كافة المحافظات وكان هناك استجابة من محافظ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والمنيا لعمل معارض ثابتة.

ووفق دوره المنوط به، يسعى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه الحرف والمهن التراثية بهدف الحفاظ عليها وتحقيق أكبر استفادة للاقتصاد من عودتهم مرة أخرى للمنافسة بمنتجاتهم - بحسب نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة- والتى ترى أن هذه المهن والحرف التراثية والتاريخية جميعها مشروعات صغيرة وهى عصب عمل الجهاز ويدعمها بصورة كبيرة جدا سواء بالقروض المباشرة أو دعمهم للمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية دون مقابل مادى.

وقالت نيفين جامع لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز دعم مشاركة أصحاب المهن الحرفية والتراثية فى معرض الخريف فى البحرين خلال الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير 2018 دون أى مقابل مادى منهم وحقق جميع المشاركين من مصر مبيعات جيدة جدا، مشيرة إلى أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم المشرعات الصغيرة فى تسويق منتجاتها، وذلك من خلال المشاركة فى كبرى المعارض المحلية والدولية، أو إقامة معارض متخصصة لمنتجات تلك المشروعات، بما يتيح لها فرصة البيع المباشر للجمهور، أو إبرام تعاقدات داخلية وخارجية تساعدها على تطوير المشروعات واستمرارها.

وأوضحت جامع فى حديثها لـ"اليوم السابع"، أن عدد المعارض الداخلية التى شارك فيها الجهاز فى المحافظات خلال 2016 كانت 72 معرض وفى عام 2017 ارتفع الرقم إلى 118 ويتم تنظيمها بالتنسيق مع المحافظين واتحاد الغرف التجارية، وعدد المعارض الخارجية سجل 4 معارض فى 2017، وهناك عدد من المعارض الثابتة سنويا وكلها أنشطة تهدف فى المقام الأول لدعم هذه الحرف والمهن بخلاف القروض الميسرة لهم.