مليار و542 مليون جنيه قروضا منحها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بكفر الشيخ

زاد توافد الشباب بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ على فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ، للحصول على قروض لإقامة مشروعات، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويجد الشباب تعاونًا من المسئولين عن الفرع بالمحافظة، ويجد الشباب تعاونا كبيرا بين المسئولين بالفرع على رأسهم المحاسب محمد العلقامي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب ضياء العلماوي، والمحاسب محمد نعيم، رئيس وحدة تنمية المشروعات، والمحاسب حسين عمر، مسئول الخدمات غير المالية، والمحاسبة، لبنى محمود، مسئول وحدة الشئون المالية والإدارية. .

قال المحاسب محمد العلقامي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ، إن إجمالى تمويلات الجهاز للمشروعات التنموية بالمحافظة منذ عام 1992م، حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ مليارًا و542 مليون جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أنها مولت نحو 106 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر بمحافظة كفر الشيخ .

وأضاف العلقامي، أن هذه المشروعات، وفرت 182 ألفًا و719 فرصة عمل، لافتًا إلى أن الجهاز قدم منحًا بإجمالى تمويل 136.7 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة التى وفرت حوالى 17 ألف فرصة عمل.

وأكد العلقامي، أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء بصفة مباشرة أو من خلال تنسيق جهود كل الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى مجال تلك المشروعات، أو عن طريق ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.

وقال العلقامى إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقدم حزمة من الخدمات غير المالية تشمل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفنى وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزى بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة وكذلك المشاركة فى المعارض الخارجية.

وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ، أن جهاز تنمية المشروعات بمحافظة كفر الشيخ يشارك الجهاز التنفيذى بالمحافظة بإقامة الندوات بمراكز الشباب المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر وتوعية الشباب بالخدمات التى يقدمها الجهاز لأبناء المحافظة.

وأضاف قامت وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ منذ نشأتها سنة 2007 بإصدار 14757 رخصة مؤقتة واستصدار 13578 رخصة دائمة واستصدار 2515 سجل تجارى واستصدار 7885 بطاقة ضريبية وإصدار 17416 رقم قومى للمنشأة يستفيد منه المواطن فى عرض منتجاته فى السلاسل التجارية وخصم 50%من تكلفة خدمة الباركود لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل فى سجل الموردين الحكوميين.