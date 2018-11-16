مصرع عامل وإصابة طفلة رضيعة بالتسمم فى حادثين منفصلين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه فى ظروف غامضة وأصيبت طفلة رضيعة بالتسمم فى حادثين بمركز أبو حمص ودمنهور بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبلغ لقسم شرطة دمنهور من ع.ع.م.34 سنة عامل بمحل أجهزه كهربائيه بإكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بأبراج شارع الجيش .

بالانتقال والفحص والمعاينه تبين وجود جثه ع .ع.م. 38 سنة عامل مسجاه بصالة الشقه وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها

بسؤال المُبلغ قرر باكتشافه وفاة شقيقه المذكور داخل شقته والتي يقيم بها بمفرده حال زيارته له، وأضاف، أن المذكور كان يتعاطى المواد المخدرة، وأرجع سبب وفاة لاحتمال تعاطيه جرعه زائدة منها، ولم يتهم أحدا أويشتبه فى وفاته جنائياً .

بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره وجود زرقه بالوجه وبداية حالة تعفن، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

كما تبلغ لمركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفرالدوار العام بوصول الطفله حنين .ع.خ. سنتان ومقيمه قرية النخله البحريه دائرة المركز مصابه إدعاء تسمم فسفورى وتم حجزها تحت الملاحظة.

بسؤال والدتها، قررت بتناول نجلتها المذكوره حبة قمح ملوثة ببودرة لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال أثناء قيامها بتخزين كميه من القمح، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.