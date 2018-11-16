video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالإسكندرية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:26 م
مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
لقيت ربه منزل مصرعها، وأصيب زوجها فى انفجار اسطوانة غاز داخل شقتهما بالإسكندرية، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب لمستشفى الرئيسى الجامعى لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة، بانفجار إسطوانة غاز داخل شقة بمساكن الناصرية بالبلوك رقم 22 - دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم .. وقوات من إدارة الحماية المدنية.
 
بالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى بالعقار المشار إليه مساحتها حوالى 60 متر ووجود جثة قاطنتها  ا س ع  28 سنة ربة منزل، وبمناظرتها تبين إصابتها بحروق وكدمات متفرقة بأنحاء بالجسم، وإصابة زوجها ا ح د  30 سنة عامل بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية بنسبة 25%، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عثر داخل حجرة النوم على  " 2 " إسطوانة غاز بوتاجاز منزلي، وتبين حدوث تلفيات بنافذة الصالة ونافذة ودولاب حجرة النوم وبعثرة محتوياتها .
 
تقدم للشهادة  " 2 " شاهد رؤية من قاطني العقار أوريا بمضمون ما تقدم وأضافا بسماعهما صوت موجه إنفجارية داخل الشقة محل البلاغ .ط وتم إخطار النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية وتم نقل جثة المتوفاه لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها و تحرر المحضر رقم 6203 / 2018 إداري قسم شرطة ثان العامرية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية: لن نسمح بدخول مباراة مصر وتونس لغير حاملى الدعوات والتذاكر

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة