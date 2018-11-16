مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقيت ربه منزل مصرعها، وأصيب زوجها فى انفجار اسطوانة غاز داخل شقتهما بالإسكندرية، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب لمستشفى الرئيسى الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة، بانفجار إسطوانة غاز داخل شقة بمساكن الناصرية بالبلوك رقم 22 - دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم .. وقوات من إدارة الحماية المدنية.

بالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى بالعقار المشار إليه مساحتها حوالى 60 متر ووجود جثة قاطنتها ا س ع 28 سنة ربة منزل، وبمناظرتها تبين إصابتها بحروق وكدمات متفرقة بأنحاء بالجسم، وإصابة زوجها ا ح د 30 سنة عامل بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية بنسبة 25%، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عثر داخل حجرة النوم على " 2 " إسطوانة غاز بوتاجاز منزلي، وتبين حدوث تلفيات بنافذة الصالة ونافذة ودولاب حجرة النوم وبعثرة محتوياتها .

تقدم للشهادة " 2 " شاهد رؤية من قاطني العقار أوريا بمضمون ما تقدم وأضافا بسماعهما صوت موجه إنفجارية داخل الشقة محل البلاغ .ط وتم إخطار النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية وتم نقل جثة المتوفاه لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها و تحرر المحضر رقم 6203 / 2018 إداري قسم شرطة ثان العامرية.