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مدير أمن قنا يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المباحث والنظام

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:09 م
مدير أمن قنا يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المباحث والنظام اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
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أصدر اللواء مجدي القاضي ، مدير أمن قنا اليوم الجمعة حركة تنقلات داخلية بمراكز شرطة قنا وتجديد الثقة والإبقاء علي بعض رؤساء المباحث في مركزي دشنا والوقف.

وتأتى الحركة فى إطار ضخ دماء جديدة من الضباط الصغار ، شملت نقل محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، للعمل مفتشًا لمباحث مديرية أمن قنا، وهادي زكريا، وكيل فرع البحث الجنائي بأبوتشت، إلى قسم المباحث الجنائية، ووليد عوض، وكيل قسم تنفيذ الأحكام، للعمل وكيلًا لفرع البحث الجنائي بأبوتشت، وهاني ماهر من ” نظام” مركز شرطة قنا إلى معاون مباحث مركز قنا.

كما شملت الحركة الداخلية، نقل أحمد أشرف من مباحث نجع حمادي إلى مباحث قفط، و أحمد زلط، من مباحث قفط إلى مباحث نجع حمادي، وعمرو المراغي، رئيس مباحث قوص، للعمل رئيسًا لمباحث بندر قنا، وابراهيم حسن، معاون أول مباحث فرشوط، للعمل معاون أول مباحث قسم قنا، ومحمود عفيفي، معاون أول مباحث قنا، للعمل رئيسًا لمباحث قفط، ومصطفى تاج رئيس قسم المصنفات، للعمل معاون أول مباحث فرشوط، ومحمد حافظ معاون مباحث بندر قنا، إلى مباحث نقادة، ومحمد هريدي من فرع أبوتشت إلى قوص، وأحمد حسام من قسم الأحداث إلى معاون مباحث أبوتشت وشريف صلاح رئيس مباحث نقادة ، إلى رئيس وحدة الاشتباه، وباسم فكري، رئيس مباحث نقادة، للعمل رئيسًا لمباحث قوص.

وشملت الحركة نقل محمد الخبير، رئيس مباحث قفط، للعمل رئيسًا لوحدة الاشتباه، وتعيين محمد حطب رئيسًا لمباحث المصنفات، وعبد الكريم الخطاري، من قسم العمليات للعمل وكيلًا لقسم تنفيذ الأحكام، وتعيين محمد سعفان، وكيلاً لقسم العمليات، ونقل عبدالله عبدالرازق من مباحث البندر إلى مباحث نقادة.

 


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