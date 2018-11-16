محافظ الدقهلية يفتتح مسجدا ويستمع لقرآن الجمعة وخطبة وزير الأوقاف



اليوم السابع بلس

دائما ما تنعكس الصورة الذهنية الصحيحة عن نسيج الوطن، ووحدة قطبيه المسلم والمسيحى، من خلال التصرفات الإنسانية سواء لأفراد الشعب أو مسئوليه، حيث حرص الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على مرافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال افتتاح مسجد الصحابة بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين.

وجلس المحافظ داخل المسجد قبل أداء صلاة الجمعة، واستمع إلى تلاوة القرآن قبل الصلاة، وجزء من خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف، ثم انتظر حتى انتهاء الصلاة، ورافق الوزير فى افتتاح مسجد الصحابة بقرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إصرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على حضور افتتاح المسجد هو أروع مثال للوحدة والوطنية.

حضر الافتتاح كل من المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والنائب هشام الحصرى، والنائب أحمد همام، والنائب أحمد العوضى، وقيادات الأوقاف بالدقهلية.