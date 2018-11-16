مباحث دار السلام بسوهاج تضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد حماد رئيس مباحث المركز، من ضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية فى مجال سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك، وبحوزتهم بندقية آلية و11 دراجة نارية ومركبات توك توك مبلغ بسرقتها .

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام تشكيلا عصابيا بأعمال السرقة وخاصة مركبات التوك توك والدراجات البخارية واتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وتمكن الرائد كريم علام معاون أول مباحث المركز من ضبط على . ح . م - 26 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " سلاح بدون ترخيص ، سرقة وسائل نقل " وعباس . م . ع - 44 سنة عاطل ومقيم ببندر دار السلام مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد ومرزوق . ع . ع - 38 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز سبق إتهامه في عدد 34 قضية " تبديد ، قيادة سيارة مبلغ بسرقتها ، سرقة " وذلك لتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك وتزييف أوراق المبايعات الخاصة بها، لإعادة بيعها عقب تغير معالمها ومتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

ضبط بحوزتهم بندقية آلية عيار 7,62×39مم بالخزينة الخاصة بها، و( 9 ) طلقات نارية من ذات العيار ( 11 ) دراجة نارية مبلغ بسرقتها و ( 6 ) مبايعات لدراجات نارية مبلغ بسرقتها و ( 2 ) لوحة معدنية لعدد 2 دراجة نارية مبلغ بسرقتهما مبلغ مالى قدره ( 7500 جنيهاً ) من متحصلات السرقة .

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك، وحيازتهم للمركبات المبلغ بسرقتها، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.