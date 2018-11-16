كمال بريقع منسق حوار الأزهر عضوا بمنتدى "الحوار الإفريقى" ممثلا عن الإمام الأكبر

كتب لؤى على

شارك الأزهر الشريف في فعاليات "منتدى الاتحاد الإفريقي الثالث للحوار"، الذي عقد في العاصمة التشادية أنجمينا في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الدين في ميدان العمل.. دور القادة الدينيين في دفع عملية السلام والشمولية والتنمية"، وذلك بحضور ممثلي مجالس حوار الأديان في دول الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الأديان، وعدد من منظمات المجتمع المدني والعلماء والنساء والشباب.

وشارك في المنتدى 55 ممثلا من مختلف دول الاتحاد الإفريقي، حيث جرى بحث المشكلات البيئية التي تتعرض لها القارة السمراء والمخاطر المترتبة عليها، إضافة إلى قضايا الاٍرهاب التي تهدد بعض المجتمعات الإفريقية، وتعد أحد أكبر معوقات التنمية، وقد انتهى المشاركون إلى عدة توصيات ومقترحات لمواجهة تلك التحديات.

وفي ختام أعمال المنتدى تم انتخاب الدكتور كمال بريقع، منسق مركز الحوار بالأزهر الشريف، عضوا باللجنة التوجيهية للمنتدى، ممثلا عن شمال إفريقيا، وذلك للمرة الثانية، وتختص اللجنة ببحث سبل تطوير آليات التواصل بين التجمعات الدينية في إفريقيا، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تبناها المنتدى خلال دورته الحالية ، ويهدفُ منتدى الاتحاد الإفريقى للحوار إلى تعميق الوعي بدور القادة الدينيين فيما يتعلق بالنهوض بعملية السلام والتنمية في إفريقيا، وذلك من خلال توفير منصة للمشاركين لتقديم خبراتهم في هذا السياق والتعرف على التحديات والممارسات الجيدة في هذا الميدان.