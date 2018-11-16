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قطريليكس تكشف دور الدوحة المشبوه فى الأمم المتحدة لغسل يديها من اضطهاد النساء

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:47 ص
قطريليكس تكشف دور الدوحة المشبوه فى الأمم المتحدة لغسل يديها من اضطهاد النساء الأمم المتحدة - أرشيفية
كتب هيثم سلامة
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كشفت حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن محاولة تنظيم الحمدين غسل يديه من انتهاكات حقوق المرأة، حيث أقام الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة فى نيويورك حفلا لإطلاق كتاب "قصتها" لتجميل الدور المشبوه الذى لعبته حصة شقيقة تميم لغسل سمعتهم.

ونشرت قطر يليكس، "فيديو" عبر حسابها على موقع تويتر، أن قطر تحاول غسل يديها من وأد القطريات فى قاعات الأمم المتحدة،  حيث تطلق مع  كولومبيا قصتها حول ريادة النساء فى المنظمة الدولية.

وأضافت :" أن علياء آل ثانى أن الكتاب يعكس اهتمام الدوحة بقضايا النساء حيث تجمل الدور  المشبوه الذى لعبته حصة شقيقة تميم فى المنصة الأممية، والتى ادعت كذبا أن بلادها تعمل على تمكين المرأة وفتح المجالات أمامها".

وتابعت قطر يليكس، "أن القطريات يخضعن لإذلال ممنهج تحميه التشريعات الحمدين الظالمة، حيث يواجهن تمييزا جنسيا أمام القضاء وضغوطا مؤسسية قاسية، من خلال اهدار أبسط حقوقهن وترفضن منحن الأراضى مساواة بالرجل".

واستطردت :" القانون يسمح بضرب الزوجة ومئات الضحايا يعالجن فى مركز التأهيل، بالإضافة أن عاصمة العبودية ترعى العنف المنزلى مع الخادمات المهاجرات، حيث لا توفير أى غطاء قانونى فى حالة تقدمهم بالشكاوى، وأن القانون لا يسمح بنقل الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب".


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