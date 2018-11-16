فيديو.. الحكومة ترصد 8 شائعات انتشرت خلال 8 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 8 شائعات انتشرت خلال 8 أيام .

وتضمنت الشائعات، فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، وطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وإلغاء مجانية التعليم، وتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى "وزارة التعليم" فقط، وحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة، وتعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومى، وبدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل.