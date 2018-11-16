غدا.. البابا تواضروس ووزيرة الهجرة يشهدان الجلسة الختامية لمؤتمر مدارس الأحد

وائل ربيعى

يشهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غد السبت الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر العلمى لمدارس الأحد والتى ستحمل اسم "مدارس الأحد ودورها المسكونى والرؤية المستقبلية" وتشارك فيها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج وتتحدث عن "دور مدارس الأحد فى ترسيخ الوطنية والانتماء".

وشهدت فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر العلمى لمدارس الأحد والذى يقام بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير عام المجمع المقدس تنظيم 8 جلسات بمقر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالأنبا رويس بالعباسية.

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "مدارس الأحد عبر التاريخ ورواد فى خدمة مدارس الأحد" وتحدث خلالها المهندس عادل رمزى جرجس حول منظومة الإدارة فى تاريخ مدارس الأحد، فيما تحدثت الدكتورة عايدة نصيف حول "المفكرون بين التأثير والتأثر بمدارس الأحد"، بينما عرض الدكتور رئيف ينى ورقة بحثية بعنوان "تأسيس خدمة مدارس الأحد فى كنائس المهجر"، وتحدث ماجد كامل عن موضوع "دور رواد خدمة مدارس الأحد البارز فى الخدمة الأنبا غريفوريوس نموذجا" واختتم إيهاب حلمى نقولا الجلسة الأولى بورقة بحثية حملت عنوان "الأنبا بيمن أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين وتأثيره فى النواحى التعليمية والتربوية فى مدارس الأحد"، وأدار الجلسة الدكتور نصيف فهمي.

كما عقدت جلسة آخر ى تناول خلالها الدكتور عادل فخرى صادق موضوع بعنوان "مساهمة مدارس الأحد فى مجال الآثار القبطية الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر وتوابعها مثالا"، بينما تحدثت الدكتورة حنان حنا عن موضوع "العوائق التى اجتازتها مدارس الأحد خلال تاريخها"، وتحدث ملاك بشرى حنا حول "نشأة اللجنة العليا لمدارس الأحد وتطورها"، وعرض زكريا عبدالسيد جرجس ورقة بحثية بعنوان "رواد مدارس الأحد ودورهم فى دراسات تاريخ الكنيسة"، كما عرضت نيفين جرجس رشدى ورقة بحثية بعنوان "دور مجلة مدارس الأحد فى تنمية خدمة مدارس الأحد فى العشر سنين الأولى، وأدار الجلسة جورج جرمانس.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان "كنائس رائدة فى خدمة مدارس الأحد ورواد فى خدمة مدارس الأحد" وأدراها عادل فخرى فيما تم عرض 5 موضوعات لكل من القس بيشوى حلمى والدياكون يوسف موسى وإسحق إبراهيم الباجوشى وبيشوى القمص يؤانس ورامى جمال صموئيل، فيما اقيمت الجلسة الرابعة بعنوان "دور مدارس الأحد فى خدمة الكنيسة" وأدارها الدكتور عدلى أنيس وتحدث خلالها الدكتور نصيف فهمى منقريوس وزكريا عبدالسيد جرجس وصفوت رجائى أمين والقمص أشعياء ميخائيل والقس فيلبس بباوى تادرس.

وعقدت الجلسة الخامسة من فعاليات المؤتمر بعنوان "مدارس الأحد وتأثيرها فى خدمة المجتمع" وأدرها الدكتور اسحق عجبان وتحدث فيها الدكتورة إيمان نصرى داود ورامز عطالله ودعاء سمير بطرس وممدوح ميلاد سعد والقس تواضروس عبيد، كما عقدت جلسة آخر ى أدارها الدكتور سينوت دلوار وتحدث خلالها الدكتورة إيلارية عاطف والدكتور جمال ذكرى والدكتورة ماريان أمير عازر والدكتور جمال محمد ابو زيد الذى قدم ورقة بحثية بعنوان "دور مدارس الأحد فى غرس قيم المواطنة، والدكتور رامى عطا والذى تحدث عن الإعلام المسيحى ودوره فى خدمة جمهور الأطفال والنشء والشباب.

وشهدت الجلسة السابعة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى لمدارس الأحد الحديث حول خدمة القرية والعشوائيات وقدمها الدكتور محب خلة، فيما تحدثت الدكتورة مادونا عماد حول دور مدارس الأحد فى دعم القيم الاجتماعية، وتناول القمص أثناسيوس فهمى موضوع "التربية الكنسية ودورها التربوي"، فيما تحدث الدكتورة سوزان عماد مرقص حول "التربية الكنسية فى إطار مستحدثات تقنيات التعليم، وأدار الجلسة الدكتور رامى عطا.