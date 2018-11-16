غادة عبد الرحيم مستشارًا لرئيس جامعة سوهاج لتأهيل وتدريب الطلاب

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم١٥٩٧ لسنة 2018، بتكليف الدكتورة غادة عبد الرحيم على مدرس علم نفس التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة مستشارًا لرئيس الجامعة لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن هذا القرار جاء بناءً على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء وتدريب الطالب داخل المؤسسة الجامعية وتأهيله لاحتياجات سوق العمل بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الرحيم مستشار رئيس الجامعة لتأهيل وتدريب الطلاب أنه من الضروري أن يكون هناك مقومات لا بد من توافرها في الخريج عقب إنهاء دراسته لكى يكون مرغوبًا في سوق العمل، مشيرة إلى أنه سوف يكون هناك برنامج تأهيلي مكون من ٣٠ دورة تدريبية وورش عمل ومعسكرات عن ريادة الأعمال، مهارات التواصل، تسويق الذات، وتنمية المهارات الفكرية التي تساعد على اختيار المهنة المناسبة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات سوق العمل لاختيار الدورات اللازمة.

جدير بالذكر أنه سيتم دراسة إنشاء مركز ذات طابع خاص حيث سيكون المسئول عن التدريب، بالإضافة إلى توفير فرص تطبيق وتدريب عملي للطلاب عن طريق الاتفاق مع المؤسسات والشركات المختلفة لتأهيلهم بشكل فعلى للالتحاق بسوق العمل مباشرة.







