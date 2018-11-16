عصابة سطو مسلح على قائدى السيارات يعترفون بمساومة أصحابها مقابل إعادتها بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف أفراد التشكيل العصابى المتهمون بسرقة سيارة نقل مقطورة من قائدها بالإكراه بمنشأة القناطر، أنهم يكونون عصابة للسطو المسلح على قائدى السيارات، والاستيلاء على السيارات الخاصة بهم، ثم مساومتهم على إعادتها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وأضاف المتهمين أنهم هددوا قائد السيارة النقل بالأسلحة النارية، واستولوا عليها، ثم ساوموه عقب ذلك على دفع مبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم قبل حصولهم على مبلغ الفدية، وبحوزتهم السيارة المسروقة، والسلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

كان العقيد محمد ابو زيد وكيل مباحث شمال أكتوبر تلقى بلاغا يفيد سرقة مجهولين لسيارة نقل مقطورة من قائدها بالإكراه فى منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 4 عاطلين سابق اتهامهم فى قضايا جنائية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتها بالإكراه مستخدمين أسلحة نارية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيب كريم يونس معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من رصد تحركات المتهمين، وتمكن من إعداد عدة أكمنة اسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وإعادة السيارة المبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سابقة لسرقة سيارات بالإكراه أرشدوا عنها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد التواب، وتولت النيابة التحقيق.