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ضبط 7 أسلحة نارية و31 متهما فى قضايا سياسية خلال حملة أمنية بكرداسة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:33 م
ضبط 7 أسلحة نارية و31 متهما فى قضايا سياسية خلال حملة أمنية بكرداسة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت مدينة كرداسة، لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة التى قادها المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، عن ضبط 7 أسلحة نارية و19 طلقة غير مرخصة، وضبط 2750 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 15 جرام من مخدر الفودو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 23 حكما جنائيا، بينهم حكمين بالسجن المؤبد، و21 حكم مستأنف، و65 حكما جزئيا، و11 حكم غرامات، و7 أحكام مخالفة.

وألقى رجال المباحث خلال الحملة القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين بحوزة أحدهم بندقية آلية، واعترافهم بارتكاب حادثى سرقة بالإكراه، كما تم ضبط 31 متهما فى قضايا سياسية،  و5 محكوم عليهم في قضايا تظاهر وانضمام لجماعه محظورة، و20 عنصر متابعه، وانضمام لجماعه محظورة ، و6 أشخاص اشتباه سياسي جاري فحصهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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