ضبط 11 طن أرز شعير قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، عن ضبط م .ع.ع. 45 سنة صاحب مصنع طوب كائن قرية كفرمجاهد مركز كوم حماده، لقيامه بتجميع اسطوانات بوتاجاز حجم تجارى مدعمه، لاستخدامها فى عملية التصنيع بالمصنع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 100 أسطوانة.

وضبط "ع.م.ع.48 سنة تاجر حبوب، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته 6 طن أرز شعير .

كما أسفرت الحملة عن ضبط " م.م.ع. 37 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن قرية المسين مركز الدلنجات لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته كمية 5 طن أرز شعير .

وكذلك ضبط ".ح.ع.42 سنة المدير المسئول عن مصنع حلوى المولد بدون ترخيص كائن بندر كفرالدوار وضُبط بحوزته عدد 180 كيلو عسل جلوكوز و250 كيلو سكر و 400 قطعة حلوى المولد .