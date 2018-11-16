ضبط 100 كيلو سكر و 100 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية تموين الأقصر من حملاتهم لضبط الأسواق، حيث تمكنوا من ضبط كمية 100 كيلو سكر تمويني و2 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بدائرة مدينة القرنة وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص.

وفي مركز أرمنت تم تحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد 2 مخالفة لمخابز للتصرف في أرصدة الدقيق، وفي الزينية تم ضبط 100 لتر بنزين 80 قبل بيعهم بالسوق السوداء كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب عهد مواد بترولية لتصرفهم في 9900 لتر سولار مدعم، وتحرير مخالفة ضد مخبز لتصرفه في أرصدة الدقيق المدعم، وفي البياضية تم تحرير 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية ومخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وفي اسنا تم تحرير عدد 10 محاضر للمخابز المخالفة والمحلات غير المرخصة، كما تم ضبط 150 كيلو معسل دخان منتهي الصلاحية بدائرة مركز أرمنت، وعلى صعيد آخر، تم تنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام السلع منتهية الصلاحية والتي تضمنت دواجن مخلية وعبوات وعصائر وخضروات مجمدة وعدد 150 عبوة مشروبات كحولية وجميعها منتهية الصلاحية.