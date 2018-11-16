video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مدرس جمع 2 مليون جنيه من الراغبين فى استكمال الدراسة بالخارج

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:21 ص
ضبط مدرس جمع 2 مليون جنيه من الراغبين فى استكمال الدراسة بالخارج المتهمان
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين قاما بإنشاء شركة وهمية لارتكاب أعمال النصب والاحتيال على راغبى استكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "إ. س " 32 سنة مدرس، و"م.أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية " مقيمان بمدينة نصر بالقاهرة بإنشاء شركة وهمية للإستشارات الدولية التعليمية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "دون ترخيص" واتخذا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر، لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والإعلان عن نشاطهما على شبكة الإنترنت بتوافر فرص تعليم بالخارج، لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليه، وعُثر على شهادات دراسية منسوبة لجامعة دولية بأسماء مختلفة "مزورة بالكامل" وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعة، يستخدمها المتهمان فى النصب والإحتيال على ضحاياهما، ومجموعة من عقود إتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات بالخارج "مزورة بالكامل ، وإيــصـالات إيــداع نقدية بمبالغ مالــيــة طائلة بحساب المتهمان ببنوك مختلفة "تحويلات المجنى عليهم" بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الحالى 2 مليون جنيه مصرى، ومبلغ مائة وخمسون ألف دولار أمريكى، وبطاقات دفع إلكترونى منسوب صدورها لبنوك مختلفة، وكــشوف مدون بها الدول الـمتاح التعليم بها، والتخصصــات والمبالغ المالية المطلوبة، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم راغبى السفر للخارج "صور جوازات سفر، شهادات تخرج، شهادات ميـلاد، شهادات طبيـة، ومبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم التوصل لخمسة من المجني عليهم، حيث أكدوا قيام المتهمان بالاحتيــال عليهم والاستيلاء من الأول على مبلغ 2350 دولار أمريكى، ومن الثانى إلى الخامس على مبلغ 2000 دولار أمريكى، وأحالهما اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للنيابة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية الفنلندى يبحث مع سكرتير الأمن القومى الروسى خلل عمل نظام (GPS)

نصب

جرائم النصب

الداخلية

الاموال العامة

الدراسة بالخارج




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة