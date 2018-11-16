ضبط مدرس جمع 2 مليون جنيه من الراغبين فى استكمال الدراسة بالخارج

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين قاما بإنشاء شركة وهمية لارتكاب أعمال النصب والاحتيال على راغبى استكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "إ. س " 32 سنة مدرس، و"م.أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية " مقيمان بمدينة نصر بالقاهرة بإنشاء شركة وهمية للإستشارات الدولية التعليمية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "دون ترخيص" واتخذا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر، لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والإعلان عن نشاطهما على شبكة الإنترنت بتوافر فرص تعليم بالخارج، لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليه، وعُثر على شهادات دراسية منسوبة لجامعة دولية بأسماء مختلفة "مزورة بالكامل" وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعة، يستخدمها المتهمان فى النصب والإحتيال على ضحاياهما، ومجموعة من عقود إتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات بالخارج "مزورة بالكامل ، وإيــصـالات إيــداع نقدية بمبالغ مالــيــة طائلة بحساب المتهمان ببنوك مختلفة "تحويلات المجنى عليهم" بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الحالى 2 مليون جنيه مصرى، ومبلغ مائة وخمسون ألف دولار أمريكى، وبطاقات دفع إلكترونى منسوب صدورها لبنوك مختلفة، وكــشوف مدون بها الدول الـمتاح التعليم بها، والتخصصــات والمبالغ المالية المطلوبة، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم راغبى السفر للخارج "صور جوازات سفر، شهادات تخرج، شهادات ميـلاد، شهادات طبيـة، ومبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم التوصل لخمسة من المجني عليهم، حيث أكدوا قيام المتهمان بالاحتيــال عليهم والاستيلاء من الأول على مبلغ 2350 دولار أمريكى، ومن الثانى إلى الخامس على مبلغ 2000 دولار أمريكى، وأحالهما اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للنيابة.