ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة بطاريات برج محمول بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة بطاريات برج هواتف محمولة بمركز بدر بمساعدة 3 آخرين هاربين.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر حال مرورهم بمنطقة قرية صلاح الدين دائرة المركز، من ضبط سيارة ربع نقل وبداخلها" إ .م.ح. 35 سنة عامل وبحوزته 9 بطارية خاصة ببرج محمول ومقص حديدى، ذلك أثناء قيام قائدها بمحاولة الهرب، حيث اصطدم بإحدى السيارات المتوقفه بجانب الطريق وهروب سياره أخرى كانت برفقتها وبها بعض الأشخاص، تم ضبط السيارة الثانية، وبداخلها" م .م.خ.32 سنة عامل ومقيم بذات عنوان المتهم الأول.

بمواجهة المتهمان المذكوران، اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة البطاريات المشار إليها من برج محمول، بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، بسؤال خفير حراسة البرج قرر بمضمون ما تقدم، واتهم المذكورين بسرقة البطاريات المشار إليها من برج المحمول محل حراسته مستخدمين السيارتين والأدوات المضبوطة،

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.