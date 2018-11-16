video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة بطاريات برج محمول بالبحيرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:12 ص
ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة بطاريات برج محمول بالبحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة بطاريات برج هواتف محمولة بمركز بدر بمساعدة  3 آخرين هاربين.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
بالفحص تبين تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر حال مرورهم بمنطقة قرية صلاح الدين دائرة المركز، من ضبط سيارة ربع نقل وبداخلها" إ .م.ح. 35 سنة عامل وبحوزته 9 بطارية خاصة ببرج محمول ومقص حديدى، ذلك أثناء قيام قائدها بمحاولة الهرب، حيث اصطدم بإحدى السيارات المتوقفه بجانب الطريق وهروب سياره أخرى كانت برفقتها وبها بعض الأشخاص، تم ضبط السيارة الثانية، وبداخلها" م .م.خ.32  سنة عامل ومقيم بذات عنوان المتهم الأول.
 
بمواجهة المتهمان المذكوران، اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة البطاريات المشار إليها من برج محمول، بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، بسؤال خفير حراسة البرج  قرر بمضمون ما تقدم، واتهم المذكورين بسرقة البطاريات المشار إليها من برج المحمول محل حراسته مستخدمين السيارتين والأدوات المضبوطة،
جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة موظفين بشركة الكهرباء للمحاكمة بتهمة سرقة قطع نحاسية بـ1.3مليون جنيه

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا "فكهانى" بعد اقتحام منزله لسرقته بمنشأة القناطر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

سرقة برج محمول

امن البحيرة




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة