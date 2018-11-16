ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه فى منشاة القناطر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان مركز شرطة منشأة القناطر تلقى بلاغا يفيد سرقة مجهولين لسيارة نقل تابعة للمحاجر بمنشاة القناطر بعد تهديد سائقها.

بإجراء التحريات تبين للرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشاة القناطر، أن 4 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وإعادة السيارة المبلغ بسرقتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.