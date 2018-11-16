ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة استهدفت شارع فيصل بالهرم، عن ضبط 13 شخصا مشتبه بهم، أحدهم صادر ضده حكم قضائى، كما تم إزالة عشرات الإشغالات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتحرير عدد من المخالفات المرورية للسيارات غير المرخصة.

كما شنت قوات الأمن حملة أمنية بشارع مستشىف الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط قضية مخدرات، و3 أسلحة بيضاء، و38 حكم قضائى، وفحص عدد من الشقق المفروشة، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وشن ضباط مباحث التموين حملة أمنية أسفرت عن تحرير 76 قضية متنوعة، بين غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشأت غير مرخصة.

وأسفرت حملة استهدفت قطاع أكتوبر، عن ضبط قضيتين مخدرات، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.