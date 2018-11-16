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ضبط أسلحة بيضاء بحوزة 7 عاطلين فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:35 م
ضبط أسلحة بيضاء بحوزة 7 عاطلين فى حملة أمنية بالإسماعيلية قوات أمن - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء ، فى حملة أمنية موسعة ، تحررعن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء محمد على حسين ، مديرأمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث ، يفيد بضبط 7 عاطلين وبحوزتهم أسلحة بيضاء  ، فى حملة أمنية موسعة ،و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق . 

 
 

 

 


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