صور.. وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة فى كفر عزام بالسنبلاوين بحضور المحافظ

الدقهلية شريف الديب

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين .

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة أكد فيها على ان المصريين يضربون أروع النماذج للتسامح والعيش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية منذ فجر التاريخ.

وأشار إلى أن إصرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على حضور افتتاح المسجد هو أروع مثال للوحدة والوطنية.

وأضاف ان الأديان جميعها تنبذ كل أشكال العنف والتطرف والتمييز مضيفا: "نعيش في مصر بكل أمن وامان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

كما أشار إلى أن حب الرسول من أسس الإيمان والإسلام، مضيفا أن رسول الله يدعو الى الرحمة والسلام.