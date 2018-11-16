صور.. مديريات الصحة والتموين والتضامن بالأقصر تنظم 3 ندوات خلال 24 ساعة

نظمت مديرية التموين ندوة تحت رعاية إدارة الاستعلامات، حيث تناولت الندوة موضوع ترشيد الاستهلاك من جميع النواحي ومدى ارتباط ذلك بقدرة المواطن في التحكم في الأسعار وعدم المغالاة في الاستهلاك في جميع مناحي الحياة مثل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الغدائية، كما تناولت الندوة الاستهلاك الرشيد من حيث التنوع في استهلاك المواد الغذائية وانعكاس ذلك على صحة المواطن، وطرق حماية المستهلك وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .

فيما نظمت إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، دورة تدريبية متقدمة لتدريب العاملين بمعامل البكتريولوجي بالمحافظة على تحليل سائل النخاع الشوكي، وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن هذا التحليل يعتبر عامل أساسي في تشخيص معظم أمراض المخ الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تشخيص الحالات وعلاجها بشكل مبكر مما يسهم في تقليل المضاعفات وزيادة نسبة الشفاء، ورافق فريق الوزارة كلا من الدكتور محمد عبد الهادي مدير إدارة المعامل بالأقصر، وعلى مختار كبير فنيين المعامل.

كما قام أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، بتسليم شهادات التقدير لمديرى مكاتب التأهيل الاجتماعى بمحافظة الأقصر والاخصائيين الاجتماعين والنفسيين والعاملين بمكاتب التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك عن حضورهم الدورة التدريبية فى مجال أساسيات التأهيل المجتمعى وطرق وأساليب التدريب، وعقدت الدورة التدريبية بقاعة التدريب بجمعية التأهيل الاجتماعى بالأقصر والتى حاضرهم فيها ولمدة يومين كلا من الدكتور عبد الباسط محمد الخبير والاستشارى فى مجال التأهيل والاعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور ايناس خيرى يوسف مدير ادارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية، ومحمد حسين بغدادى مدير ادارة المكتب الفنى بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

كما شهدت قاعة التدريب بمركز التكوين المهنى بالأقصر، ختام الدورة التدريبية الخاصة برفع كفاءة ومهارات العاملين بمجال الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، وتسليم شهادات التكريم للمتدربين، وشارك بالحضور فى الدورة التدريبية كلا من محمد حسين بغدادى مدير المكتب الفنى نيابة عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وصفاء احمد مصطفى مدير عام ادارة الدفاع بالأقصر وجميع العاملين بأنشطة الدفاع والأندية ومكاتب المراقبة الاجتماعية ودار الملاحظة بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالإضافة إلى حضور نخبة من أعضاء مجالس ادارات الجمعيات الأهلية المسند اليها مشروعات الدفاع الاجتماعى والخبراء الاجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر .

وحاضر فى الدورة كل من محمد مظلوم مدير عام ادارة المراقبة الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وعصام الدين فتحى مدير عام ادارة الأندية بالوزارة، وممدوح مصطفى مدير عام ادارة الدفاع بمديرية أسيوط الاجتماعية، ونبيلة عبدالحليم رزق وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، ويأتى ذلك فى اطار سعى الوزارة الدائم للنهوض بمنظومة العمل الاجتماعى وتطويرها، لما لذلك من مردود ايجابى على تحسين أداء العاملين بالوزارة حتى يتم تقديم الخدمة بصورة جيدة وفى أسرع وقت.