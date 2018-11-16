صور.. محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على شوادر بيع حلوى المولد النبوى

سوهاج – عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج، أجهزة المحافظة والجهات المعنية بضرورة تكثيف حملات المرور على محلات وشوادر الحلوى والباعة الجائلين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

ومن جانبه، قال هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم القيام بحملات مكبرة بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، حيث قام مكتب مراقبة الأغذية بدار السلام بحملة أسفرت عن ضبط كميات من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر جنحة صحية لعدم النظافة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام "حلوي عرائس المولد الحمراء" في أماكن متفرقة بمحيط ميدان العارف بحي غرب سوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

وأضاف أنه القيام بحملة مكبرة علي مصانع حلوي المولد بمركز ومدينة المراغة، أسفرت عن ضبط نصف طن من أقراص حلوي المولد مصنوعة من فول سوداني متغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.