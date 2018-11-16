video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على شوادر بيع حلوى المولد النبوى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:11 م
صور.. محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على شوادر بيع حلوى المولد النبوى ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
وجه الدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج، أجهزة المحافظة والجهات المعنية بضرورة تكثيف حملات المرور على محلات وشوادر الحلوى والباعة الجائلين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.
 
ومن جانبه، قال هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم القيام بحملات مكبرة بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، حيث قام مكتب مراقبة الأغذية بدار السلام بحملة أسفرت عن ضبط كميات من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر جنحة صحية لعدم النظافة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام "حلوي عرائس المولد الحمراء" في أماكن متفرقة بمحيط ميدان العارف بحي غرب سوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.
 
وأضاف أنه القيام بحملة مكبرة علي مصانع حلوي المولد بمركز ومدينة المراغة، أسفرت عن ضبط نصف طن من أقراص حلوي المولد مصنوعة من فول سوداني متغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.
 
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة (2)
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة 
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة (4)
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة 

ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة (5)
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة

ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة (6)
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة 

ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة (7)
ضبط حلوي غير صالحة بالمنشاة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطرى بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

حلوى المولد




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة