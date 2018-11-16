صور.. محافظ الدقهلية يهدى درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لدوره الوطنى

كتب إسماعيل رفعت

أهدى الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، درع المحافظة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تقديرا لجهوده الوطنية، مشيدا بتعاونه البناء مع المحافظة فى الموضوعات المشتركة وبخاصة موضوعات النفع العام.

كما رافق المحافظ وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد الكبير بكفر عزام بمدينة السنبلاوين ومسجد الصحابة بطوخ الأقلام بالسنبلاوين، أيضا في تجسيد حى ونبيل لروح التسامح الديني والوحدة الوطنية الراقية الفريدة بين أبناء الشعب المصري العظيم ، جاء ذلك وسط حفاوة بالغة من الأهالي بهذه الزيارة وتلك الروح الوطنية المتدفقة.







