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صور.. مبادرة لمحاربة غلاء أسعار حلوى المولد بشبرا الخيمة.. الكيلو بـ25 جنيها

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:14 م
صور.. مبادرة لمحاربة غلاء أسعار حلوى المولد بشبرا الخيمة.. الكيلو بـ25 جنيها
كتب – محمد قاسم
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مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بدأ الباعة فى تجهيز حلوى المولد فى شوادر البيع للمواطنين، حيث تشهد الشوادر إقبالاً من الأهالى على شراء الحلوى، ولكن ارتفاع الأسعار  دفع أحد التجار بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى المبادرة بتخفيض الأسعار.

 

ويقول أحد أصحاب مصانع الحلويات: "فكرت أن أعمل أي حاجة أقدر من  خلالها أحارب غلاء أسعار حلويات المولد، وقررت أن أعمل شادر لبيع الحلويات بشبرا الخيمة حتى يستطيع كل مواطن أن يشتري بأسعار مخفضة".

 

وأضاف: "هناك أنواع عديدة من شوادر الحلويات تبدأ من محلات الحلويات الكبرى التى يبدأ سعرها من 150 جنيه للكيلو والتى لا يقبل عليها سوى فئة معينة من المواطنين، لكنني فكرت فى أن أبيع بأسعار مخفضة حتى يحتفل كل مواطن وأسرته بشراء الحلوي بسعر 25 جنية للكيلو بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين نظرا لارتفاع أسعار الحلوى هذا العام".

 

وتابع حديثه قائلاً: "السمسمية والحمصية من أكثر الأنواع  انتشارًا والأكثر مبيعًا، وذلك لانخفاض أسعارها عن الأنواع الأخرى التى تتكون من مكسرات آخرى مثل الفسدق واللوز والتى لا يقبل على شرائها المواطنون".

 

وأكد أن الإقبال يبدأ فى أسبوع الاحتفال بالمولد النبوى، مضيفا أن ارتفاع أسعار السكر والخامات سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الحلويات هذا العام، مؤكدًا أن العروسة والحصان التى كانت تصنع قديما لم يعد هناك إقبالاً عليها، حيث أصبح الآن الإقبال أكثر علي العروسة البلاستيك التي يقوم بشرائها معظم المواطنين.

 

فيما أكد عددٍ من الأهالى أن أسعار الحلوى فى الشادر تقل بنسبة كبيرة عن باقى الشوادر الأخرى فى المنطقة، مؤكدين أن كيلو حلوى المولد النبوى الشريف 25 جنيهًا، فيما يتم بيع العروسة بـ50 جنيهًا، مطالبين التجار بالاستمرار فى مبادرات تخفيض الأسعار.

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (1)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (2)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (3)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (4)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (8)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (12)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (14)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (15)
 

 

معرض حلوى المولد بأسعار مخفضة (16)
 

 


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