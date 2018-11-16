صور .. غرق 3 مناطق غرب الإسكندرية بمياه الأمطار يعرقل حركة المرور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت منطقة غرب الإسكندرية، تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة التى هطلت على المحافظة، وأدت الى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع الرئيسية، وعرقلة حركة المرور والمارة.

وشكا مناطق العجمى خاصة مدخل الهانوفيل من غلق الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار، مما أعاق الحركة وشل الحركة المرورية، وأرسل الأهالى استغاثة إلى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لشفط المياه وفتح الطريق.

من جانبها، قالت منال جمال مصطفى من منطقة الهانوفيل ، أن مدخل الهانوفيل قد أغلق تماما بسبب تراكم المياه وارتفاع منسوبها فى الشارع الرئيسى ، مما أعاق حركة المارة، وتسربت المياه إلى المحلات والمنازل بالدور الأرضى.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن النوة الحالية هى أكبر نوة تشهدها الإسكندرية منذ بداية الشتاء، حيث وصلت كميات الأمطار فيها إلى 45 ميلميتر فى اليوم وهى كميات كبيرة جدا ، لم تستطيع شبكة الصرف الصحى بمنطقة العجمى استيعابها، موضحا أن شبكة الصرف الصحى فى منطقة العجمى تعانى من قصور منذ إنشائها، وهو ما انعكس على صعوبة تصريف مياه الأمطار.

وأكد اللواء محمود نافع على أن الشركة توجهت بعدد كبير من سيارات الشفط وتم السيطرة على الامر وفتح الشوارع الرئيسية، وجارى حاليا الاستجابة الى بلاغات الاهالى من وجود تراكمات و تجمعات لمياه الامطار فى الشوارع الجانبية.

بدوره، كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بالقيام بجولة تفقدية بنطاق أحياء غرب والعجمي والعامرية أول لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بنطاق الأحياء، والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال النوة الحالية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، واللواء هشام كمال رئيس حي غرب، وعلاء يوسف رئيس حى العجمى، والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول.

وتفقد السكرتير المساعد بحي عامرية أول أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالكيلو 23.5 منطقة الجراري بالطريق الصحراوي، والتي حدث بها تراكم للمياه نتيجة تعرض المنطقة للأمطار الغزيرة منذ أمس، وتمت الأعمال بواسطة عربيات الكسح من الحي وشركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب، وتم التأكد من سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بعد الانتهاء من أعمال الكسح.

وفِي حي غرب قام السكرتير المساعد بالمرور علي اعمال كسح تجمعات مياه الامطار ، فضلا عن متابعة أعمال ردم وتمهيد حفر بشارع كوبري الهاويس ومتابعه اعمال قص وتقليم الاشجار بشارع المكس ، كما تابع بالعجمي ، أعمال كسح مياة الامطار من مثلث الشركات .

يذكر أن محافظة الاسكندرية قد قامت برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى علي مستوي أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار وتوقعات الأرصاد الجوية والتي أشارت إلي سقوط أمطار غزيرة علي الإسكندرية .







































