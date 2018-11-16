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صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول العجوز تطالب ببناء مسكنها المنهار
سوهاج – عمرو خلف
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داخل مسكن صغير ضيق جدرانه مبنية من الطوب اللبن بقرية الرياينة الحاجر التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، تعيش سيدة عجوز يتعدى عمرها الـ75 عامًا مأساة حقيقية منذ سنوات طويلة، فقد انهار مسكنها المبنى من الطوب اللبن وهى تعول 4 فتيات، بينهن سيدة مطلقة وزوجها متوفى منذ سنوات بسبب السيول، وتناشد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج ببناء مسكنها مرة أخرى رأفة بحالها .

السيدة العجوز زاهية محمد على تعيش حياة صعبة فهى تتقاضى معاشًا قدره 500 جنيه وتتلقى المساعدات من الجيران أهل الخير والجمعيات الخيرية لتقديم الطعام لها شهريًا فهى لا تملك شيئًا سوى معاشها  فقط وتعيش مع ابنتها المطلقة فهى كل ما تتمناه هو بناء مسكنها المنهار بسبب السيول للعيش فيه ما تبقى من حياتها .

انتقل "اليوم السابع" الى قرية الرياينة الحاجر والتقى مع السيدة العجوز زاهية وقالت إن زوجها توفى منذ سنوات وترك لها 4 فتيات وتزوجن جميعا ولديها ابنتها الصغيرة مطلقة ولديها أبناء وهى تتقاضى معاشا 500 جنيه فقط وكانت تعيش فى منزل مبنى من الطوب اللبن إلى أن سقط زانها منذ سنوات بسبب السيول ومن وقتها وهى تعيش فى منزل سلفها الصغير وتنام على الأرض لعدم وجود سراير كما أن حالتها المادية صعبة فيقوم أهل الخير بتقديم الطعام لها وكذلك الجمعيات الخيرية كل شهر فهى لا تملك أى شىء سوى معاشها فقط .

وتواصل السيدة العجوز كلامها قائلة بنام على الأرض وبنتى كمان لأننا عايشين فى بيت قرايبنا وانا ست كبيرة وعايزة حد يساعدنى ويجيب لنا سراير ويبنى لنا البيت علشان نعيش فيه"،  مناشدة المسئولين بمديرة التضامن الاجتماعى بالتدخل والجمعيات الخيرية ببناء مسكنها، كما تناشد محافظ سوهاج بالنظر إلى حالتها الصعبة وإعادة تأهيل مسكنها خاصة أن ابنتها المطلقة لديها 5 أبناء وليس لديها أى مصدر دخل فهل يستجيب لها المحافظ والمسئولين بإعادة تأهيل المسكن رأفة بحالها .

 

ت رقم 01284847200

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (1)
محرر اليوم السابع مع السيدة العجوز

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (2)
العجوز تطالب ببناء مسكنها المنهار

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (3)
منزل السيدة

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (4)
زاهية أمام مسكنها

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (5)
المكان التى تنام فيه العجوز

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (6)
سقف الغرفة

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (7)
أدوات المطبخ

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (8)
الملابس

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (9)
المياه تطفح داخل المنزل

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (10)
إحدى الغرف من الداخل

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (11)
السيدة العجوز منزلها منها منذ سنوات

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (12)
السيدة زاهية تعيش فى منزل زوج شقيقتها

 

صور.. عجوز تناشد محافظ سوهاج بناء منزلها المنهار بسبب السيول (13)
إحدى الغرف من الداخل

 


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