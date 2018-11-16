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صور.. "داخلية ليبيا": القبض على مصرى قتل آخر فى مدينة المرج شرق البلاد

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:03 م
صور.. "داخلية ليبيا": القبض على مصرى قتل آخر فى مدينة المرج شرق البلاد مقتل مصرى فى ليبيا
كتب : أحمد جمعة
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ألقى قسم البحث الجنائى فى مديرية أمن المرج الليبية، القبض على مواطن مصرى وشخصين آخرين لقتلهم مواطن مصرى آخر يدعى (أ.م.ف)، مشيرة إلى أن المتهمين قد ألقوا بجثته فى بئر لمياه الصرف الصحى.

 

وقالت مديرية أمن المرج الليبية في بيان لها، الجمعة، أنها تلقت بلاغا من مواطنى ليبى يفيد بتغيب مواطن مصرى يعمل لديه منذ ثلاثة أيام، موضحة أن بدأت فى البحث والتحرى ووردت إليها معلومات تؤكد أن المفقود المصرى على خلاف مع شخص مصرى آخر يدعى (أ.م)، مؤكدة انه بالانتقال إلى ورشة النجارة التى يقيم فيها المفقود والشخص المشتبه فيه تم العثور على جثة شخص فى بئر لمياه الصرف الصحى.

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وأكدت مديرية أمن المرج الليبية أنه تم إخطار النيابة العامة الليبية بعد انتشال الجثة، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت ان الجثة تعود للمصرى المفقود، موضحة أنه تم التحفظ على الجثمان إلي حين عرضه على الطبيب الشرعى، وضبط المدعو (أ.م) الذى اعترف بالواقعة وكان معه شخصين آخرين تم ضبطهما.

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واوضحت مديرية امن المرج أنه المتهم اعترف أن ارتكابه الجريمة كان بسبب خلاف فى العمل، مشيرة إلى أنها تمكنت من كشف ملابسات القضية والقبض على الجناة فى 9 ساعات.
 

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