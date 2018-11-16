صور.. بطلات رفع الأثقال يحتفلن بالمركز الثالث عالميا مع مرضى السرطان

الأقصر – أحمد مرعى

في لفتة إنسانية مميزة احتفلت بطلات مصر لرفع الأثقال للمكفوفين بفوزهم بالمركز الثالث في بطولة العالم المقامة بمحافظة الأقصر، مع مرضى السرطان داخل مستشفي علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك للتأكيد علي دعمهن للمرضي في مسيرتهم لمواجهة السرطان.

وكان في إستقبال بطلات المنتخب المصري للسيدات الفائزين بالمركز الثالث في بطولة رفع الأثقال للمكفوفين التي تستضيفها محافظة الأقصر، الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي.

وأكدت بطلات المنتخب علي أنهم حرصوا علي زيارة المستشفي والإحتفال بالميداليات برفقة السيدات اللاتي يتلقين العلاج الكيماوي والإشعاعي داخل أروقة المستشفي لتقديم الدعم المعنوي لهن خلال مواجهة مرض السرطان.

وقالت رشا جمال الحاصلة علي ميدالتين ذهبيتين ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، أنها سعيدة للغاية بالتواجد بين مرضي السرطان من أبناء محافظات الصعيد للإحتفال معهم بحصولها علي الذهبيتين وكذلك وصولها لرقم قياسي جديد، مؤكدةً علي أنها علمت بالمستشفي قبل الوصول للأقصر وقررت أنها حال بفوزها بميداليات ستتوجه للإحتفال داخل المستشفي برفقة المرضي للمساهمة في إدخال البهجة والسعادة في قلوبهم.

وقالت اللاعبة إسراء جاد الله الحاصلة علي ذهبيتين بالبطولة، إنه شارك في زيارة المستشفي بطلات المنتخب المصري للسيدات وهن كل من رشا جمال ومنى راشد بيات وفاطمة الزامل، وجميعهن حصلن علي ميداليات متنوعة بالبطولة، وقررن زيارة المستشفي وحصلن علي شرح وافي من فريق العلاقات العامة بتفاصيل علاج السيدات والرجال من مرضي الأورام المختلفة داخل المستشفي بالمجان، مؤكدةً استمرار دعمهن للمستشفي خلال الفترة المقبلة لإستكمال مسيرة المرضي في مواجهة السرطان.

وأوضحت مني راشد بطلة العالم في رفع الأثقال من محافظة دمياط، أنها فازت بميدالتين برونزيتين بالمركز الثالث علي العالم، وقررت بعد البطولة مباشرة زيارة مرضي الأورام بالأقصر للإحتفال بين المرضي الذين علمت أنهم كانوا يدعمونهم خلال البطولة بالدعوات، وكذلك وجهت الشكر لمدير وقيادات المستشفي لدورهم علي دعم المرضي وعلاجهم بالمجان، مؤكدةً أن المستشفى صرح طبي مميز تم تجهيزة بأحدث الأجهزة حول العالم بجانب مستوي النظافة والحفاظ علي راحة المرضي، مناشدةً جميع أبناء الشعب المصري بمواصلة مسيرة الخير في دعم المستشفي والتبرع لصالح المرضي داخلها.

وكان المنتخب المصري للسيدات حصل على المركز الثالث، في بطولة رفع الأثقال للمكفوفين التي تستضيفها محافظة الأقصر، وسط أداء لافت من اللاعبات بمنتخب مصر واللاتي حصلن علي 8 ميداليات، بينها 4 ذهبية حققهم اللاعبتان، رشا جمال وإسراء جاد الله، بواقع ميداليتين لكل منهما، بينما حصلت اللاعبة منى بيات على ميدلياتين برونزيتين، ومثلهما لزميلتها فاطمة الزامل.