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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:54 ص
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صور..المصنفات تداهم مطبعة وتضبط 3 آلاف رواية وكتب مقلد

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:20 ص
صور..المصنفات تداهم مطبعة وتضبط 3 آلاف رواية وكتب مقلد المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط مالك إحدى دور النشر وبحوزته 3399 نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب أدبية ومؤلفات علمية ودينية مختلفة لكبار المؤلفين والكتاب، وصادرة عن العديد من دور النشر الكبرى .

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم المطبوعات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف .

وأكدت المعلومات والتحريات قيام "محمود.أ" مقيم ديرب نجم (بالشرقية) ، مالك دار نشر بالعجوزة ،ببيع كتب روائية وأدبية وتاريخية ودينية منسوخة ومقلدة لمختلف دور النشر ، ويتخذ من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة - مقراً لتخزين تلك الكتب لحين ترويجها ، وذلك بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المتهم، وبتفتيش المخزن تم ضبط " 3399 نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب أدبية ومؤلفات علمية ودينية مختلفة لكبار المؤلفين والكتاب،  وصادرة عن العديد من دور النشر الكبرى"، وبمواجهة المتهم اعترف بتداول الكتب المضبوطه، والإتجار بها بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 


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