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صور.. الأرجنتين تحيى الذكرى السنوية الأولى لفقدان الغواصة سان خوان

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:11 ص
صور.. الأرجنتين تحيى الذكرى السنوية الأولى لفقدان الغواصة سان خوان بكاء أهالى الضحايا
كتب: محمد الأحمدى
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أحيت الأرجنتين اليوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى لفقدان 44 شخصا فى الغواصة "سان خوان".

الارجنتينيون يبكون على فقدان 44 شخصا
الارجنتينيون يبكون على فقدان 44 شخصا

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأرجنتينية، أنها تلقت 7 إشارات، من المرجح، أنها تعود للغواصة المفقودة "سان خوان"، لكنه لم يتسن الاتصال بها.

وأوضح البيان، أن مدة الإشارات تراوحت بين 4 إلى 36 ثانية، واختفت الغواصة، أثناء رحلتها من ميناء أوشوايا إلى مدينة مار دل بلاتا، وعلى متنها أعضاء الطاقم المؤلف من 44 شخصا، ومنذ ذلك الحين تجرى عمليات البحث بمشاركة عدة دول.

الضباط الأرجنتينيون
الضباط الأرجنتينيون

وتشارك فرق بحث وإنقاذ من عدة دول بينها بريطانيا وتشيلى وأمريكا التى تشارك بمعدات يمكنها إجراء عمليات بحث وإنقاذ تحت سطح الماء، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتواجه فرق البحث عن الغواصات صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

أهالى ضحايا الغواصة سان خوان
أهالى ضحايا الغواصة سان خوان

 

أهالى ضحايا الغواصة
أهالى ضحايا الغواصة

 

بكاء أهالى الضحايا
بكاء أهالى الضحايا

 

جانب من البكاء
جانب من البكاء

 

جانب من بكاء أهالى الضحايا
جانب من بكاء أهالى الضحايا

 

جانب من تواجد الأهالى
جانب من تواجد الأهالى

 

ضابط أرجنتينى
ضابط أرجنتينى

 

ضباط الأرجنتين
ضباط الأرجنتين

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