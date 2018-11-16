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صور.. أمن الموانئ يحبط تهريب 69 ألف قرص مخدر بحوزة راكب قادم من الخارج

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:29 م
صور.. أمن الموانئ يحبط تهريب 69 ألف قرص مخدر بحوزة راكب قادم من الخارج الأدوية المضبوطة
كتبت : دينا الحسيني
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تمكن ضباط مصلحة أمن الموانئ برئاسة اللواء اليسد عزب من إحباط تهريب 69 ألف قرص مخدر بحوزة راكب قادم من ميناء ضبا، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله بميناء سفاجا.

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المتهم وبحوزتة المضبوطات 

كانت إدارة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سفاجا، قد قامت بضبط السيد . م . ا مواليد 1975 ومقيم بالدقهلية، عقب عودتة للبلاد على متن إحدى العبارات وبحوزته أدوية بشرية مدرجة بجداول المخدرات "عقار سولبادين" كبسولات أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية، بمواجهة الراكب اعترف بجلبها إلى البلاد بقصد التهريب تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

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الأدوية المضبوطه مدرجه علي جداول المواد المخدره

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