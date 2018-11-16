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صور.. أمطار غزيرة بمحافظة الغربية والدفع بسيارات لشفط المياه

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:39 م
صور.. أمطار غزيرة بمحافظة الغربية والدفع بسيارات لشفط المياه كسح مياة الامطار
الغربية مصطفي عادل
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تعرضت محافظه الغربية لأمطار غزيرة ومتوسطة علي معظم الأنحاء مما أدي الى تراكم المياه بالطرق وأسفل الكبارى والأنفاق بينما تعرضت القرى لأمطار متفرقة، ما دفع رؤساء المدن والأحياء إلى تشكيل غرف عمليات لمواجهة الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وتوجيه عربات شفط المياه لسحب مياه الأمطار من الشوارع لتسهيل حركة المرور.
 
من جانبه وجه اللواء ناصر طه رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى رؤساء الأحياء و الوحدات المحليه بمركز ومدينة المحلة صباح اليوم بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، والدفع بالعديد من السيارات، وعمال النظافه لازالة المياه، وفتح البالوعات لاستيعاب المياه الموجوده في جوانب الطرق.
 
كما تم تشكيل غرفة عمليات طارئة ضمت نواب رئيس المدينه وإدارة الطوارئ، والرقابة، لمتابعة عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع، واستقبال شكاوي المواطنين بخصوص سقوط الأمطار و مواجهة إخطار السيول.
 
 
 
مياة الامطار (1)
 

مياة الامطار (2)
 

مياة الامطار (3)
 

مياة الامطار (4)
 

مياة الامطار (5)
 

مياة الامطار (6)
 

مياة الامطار (7)
 

مياة الامطار (8)
 

مياة الامطار (9)
 

مياة الامطار (10)
 

مياة الامطار (11)
 

مياة الامطار (12)
 
 

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