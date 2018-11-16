صحيفة عكاظ تنشر فيديو مقتل صيدلى مصرى على يد مختل بجازان السعودية

كتب هيثم سلامة

نشرت جريدة عكاظ السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن مواطن مصرى، تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.

وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.، موضحة أنه وفقا لشهود عيان يعانى من اعتلالات نفسية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل الصيدلى المصرى أحمد طه فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافته إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة .