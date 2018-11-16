صحيفة عكاظ تنشر فيديو مقتل صيدلى مصرى على يد مختل بجازان السعودية

نشرت جريدة عكاظ السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن مواطن مصرى، تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.
وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.، موضحة أنه وفقا لشهود عيان يعانى من اعتلالات نفسية.
«#عكاظ» تكشف تفاصيل مقتل «صيدلي» على يد «معتل نفسي» في #جازانhttps://t.co/GyiglQDgWg#عكاظ #عاجل @OKAZ_online pic.twitter.com/9uJiotXSex— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل الصيدلى المصرى أحمد طه فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافته إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة .
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