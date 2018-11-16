صحة القليوبية تعلن إنهاء إجراءات إنشاء أول مستشفى حروق بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم إنهاء الإجراءات المبدئية، لإنشاء أول مستشفى حروق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتسليم الموقع للشركة المسند إليها أعمال المستشفى على مساحة 1500 متر مربع، بتمويل إماراتي تبرعًا من حاكم الشارقة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم سابقاً اعتماد الرسومات الهندسية والبرنامج الوظيفي لمبنى أول مستشفى للحروق بمدينة القناطر الخيرية، من المقرر إنشائه طبقًا لأحدث التصميمات العالمي، مشيرا إلى أنها ستكون أول مستشفى تخصصى بالقليوبية لعلاج الحروق فقط.

وأوضح، أنه تم إنهاء الإجراءات بحضور الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد سعيد مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة، والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية.