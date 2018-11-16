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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:44 م
خالد صلاح
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شيخ الأزهر يعتمد قرار لجنة ديوان المظالم بعودة المدرسين المفصولين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:55 م
شيخ الأزهر يعتمد قرار لجنة ديوان المظالم بعودة المدرسين المفصولين أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، قرار لجنة ديوان المظالم بالأزهر، بعودة جميع المدرسين الذين تم فصلهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة .
وكلف فضيلة الامام الاكبر الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر بسرعة تنفيذ قرارات عودة جميع المدرسين المفصولين، حرصا علي استقرار أوضاعهم الحياتية والأسرية، مؤكدا علي استكمال التحقيقات مع كل من يثبت تورطه قديمًا أو حديثًا في الحصول على أموال من أى شخص بغرض التعيين أو الضم، وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 

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