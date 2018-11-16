شاهد.. محافظ الجيزة فى طابور عيش بالدقى.. ويوجه بغلق أى مخبز يخالف الأوزان

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الوقوف وسط المواطنين فى طابور بأحد المخابز البلدية بحارة أحمد البحر بحى الدقى، للتأكد من حسن تعامل العاملين بالمخبز مع المواطنين والتسهيل عليهم فى الحصول على الخبز دون أى معوقات، والالتزام بالأوزان المقررة للخبز.

ووجه المحافظ، بإحضار ميزان للتأكد من أوزان الخبز وفق الأوزان المقررة والمواصفات الفنية والقانونية له، مشيراً إلى أن أى إخلال فى أحجام الخبز سيواجه بغلق المخبز المخالف وإسناد حصته التموينية لمخابز أخرى جادة تحترم حقوق المواطن، موجها رئيس حى الدقى بتكثيف الحملات على المخابز بالتنسيق مع مديرية التموين وغلق أى مخبز لا يلتزم بالأوزان المقررة والمواصفات الفنيه القانونية للخبز.

كما تفقد منافذ بيع اللحوم والسلع التموينية بشارع الملك فيصل للاطمئنان على الأسعار المتداولة بالمنافذ والتأكد من سلامة المعروض.

واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين فى المنافذ التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكدا أنه تم وضع مخطط لنشر القوافل التموينية والغذائية والخضر والفاكهه لتغطى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة مع الاهتمام بالمناطق الشعبية وذات الكثافات السكانية العالية.