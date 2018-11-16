شاهد كيف بدأت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف فى تحرير مدينة دمت بالضالع

إيمان حنا

نجحت قوات الجيش اليمنى فى محاصرة مليشيات الحوثى الانقلابية داخل مدينة دمت من عدة اتجاهات والمليشيات تقوم بسحب آلياتها إلى خارج المدينة.

وبحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فإن قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش، قد أكد أن قوات الجيش نفذت عملية التفاف مباغتة على مدينة دمت من الجهة الشمالية الغربية للمدينة استطاعت من خلالها محاصرة المليشيات الحوثية وقطع خطوط الإمداد الرئيسة عنها داخل المدينة.

وأضاف العميد البحش أن قوات الجيش الوطنى حررت مناطق استراتيجية شمال غرب المدينة، ابتداء من السلسلة الجبلية لحصون الحقب إلى الجبال المطلة على دمت باتجاه دار الحسن فى الجهة الشمالية الغربية للمدينة، فيما تمكنت قوات الجيش الوطنى من تحرير تبتى الحريوة والقاضى جنوب مدينة دمت.

وأكد العميد البحش أن مليشيات الحوثى الانقلابية أصيبت بحالة من الذعر والهلع نتيجة العملية المباغته التي نفذها الجيش الوطنى، وبادرت بسحب آلياتها وأسلحتها الثقيلة من المدينة.

وما تزال المعارك على أشدها بين الجيش الوطنى والمليشيات الإنقلابية وسط تقدم كبير لقوات الجيش من ميمنة جبهة دمت وميسرتها.