شاهد.. صلاح خاشقجى يؤدى صلاة الغائب على والده فى الحرمين الشريفين

كتب محمد تهامى زكى

أقيمت صلاة الغائب على روح المواطن السعودى جمال خاشقجى، عقب صلاة الفجر فى المسجد النبوى الشريف، وأيضا عقب صلاة الجمعة فى المسجد الحرام، وفى مقاطع فيديو تم تداوله، ظهر صلاح خاشقجى، نجل المواطن السعودى الراحل وهو يؤدى الصلاة على والده.

الصلاة على الميت الغائب جمال خاشقجي رحمة الله عليه بالمسجد النبوي اليوم الجمعة pic.twitter.com/jNjdsCi49d — ماجد كردي (@mjkurdi) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

يذكر أن النيابة العامة السعودية، كانت قد وجهت تهما إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وقال النائب العام السعودى - أمس الخميس - إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودى ـ التركى، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الموقوفين فى هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، وذلك حسبما نقلت وكالة"واس".

مع ابنه صلاح جبرالله كسرهم وربط على قلوبهم ورزقهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/DbE5QqjnzF — ماجد كردي (@mjkurdi) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأوضحت النيابة العامة، أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التى لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التى بحوزة الجانب التركى المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركى الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.