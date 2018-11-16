سلطات الأرجنتين تضبط 12 شخصا لعلاقتهم بحادثى اعتداء بالقنابل

بيونس آيرس (أ ش أ)

ألقت السلطات فى الأرجنتين القبض على 12 شخصا من العناصر الفوضوية لعلاقتهم بحادثى اعتداء باستخدام قنابل محلية الصنع، وذلك قبل أسبوعين فقط من انعقاد قمة مجموعة العشرين فى بيونس آيرس نهاية الشهر الحالى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن القنبلة الأولى انفجرت مساء أمس أسفر عن جرح السيدة منفذة التفجير، فيما القيت القنبلة الثانية على منزل أحد القضاة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن الارجنتينية حملت العناصر ذات الميول الفوضوية المسئولية عن هذين الاعتداءين.

على صعيد متصل ، قررت السلطات الارجنتينية تعزيز إجراءات الأمن خلال قمة مجموعة العشرين والتى من المقرر أن تعقد فى 30 نوفمبر.