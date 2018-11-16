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سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:18 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو فى الإسماعيلية اللواء محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "صلاح.م.ع"،31 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ع.ع" ، 38 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "بسام.س.ع"25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام وسلاح ابيض "مطواه"، وهاتف محمول ومبلغ مالى، والمتهم "احمد.م.ا"21 عاما طالب، ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم، وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.
 
 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 

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