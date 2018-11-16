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سقوط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل بمنشأة القناطر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:27 م
سقوط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل بمنشأة القناطر حبل المشنقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل بمنشأة القناطر، بعد أن تم رصد تحركاته بدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تردد "جاد.ه.ج" 45 سنة عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل على دائرة المركز.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده، فى القضية رقم 2011 جنايات مركز طنطا الغربية "قتل"

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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