سعر اليورو اليوم الجمعة 16-11-2018 واستقرار العملة الأوروبية

كتب – إسلام سعيد

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16-11-2018، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى.. وفق أخر سعر أمس الخميس.. 20.03 جنيه، و 20.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.19 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.03 جنيه للشراء

20.29 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.05 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.13 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.13 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



20.22 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.13 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع