سامح عاشور : تشكيل لجنة مالية لضمان استقرار المحكمة الاقتصادية العربية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم ،عن الإنتهاء من اللوائح الخاصة بتشكيل الإتحاد العربى للتحكيم ، وجارى العمل على تشكيل اللجان المختصة بالمحكمة الاقتصادية العربية .

وطرح عاشور فى الكلمة التى القاها مساء اليوم فى الجمعية العمومية للإتحاد العربى للتحكيم ، بأحد فنادق الجيزة، بحضور أحمد فتحى سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، والسفير محمد الربيع الامين العام لملس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، نصوص اللائحة الداخلية للاتحاد ، الذى يضم فى عضويته ممثل عن لبنان والأردن والسعودية والامارات وعمان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا والسودان واليمن والبحرين.