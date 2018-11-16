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سامح عاشور : تشكيل لجنة مالية لضمان استقرار المحكمة الاقتصادية العربية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:12 م
سامح عاشور : تشكيل لجنة مالية لضمان استقرار المحكمة الاقتصادية العربية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى
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أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم ،عن الإنتهاء من اللوائح الخاصة بتشكيل الإتحاد العربى للتحكيم ، وجارى العمل على تشكيل اللجان المختصة بالمحكمة الاقتصادية العربية . 
 
وطرح عاشور فى الكلمة التى القاها مساء اليوم فى الجمعية العمومية للإتحاد العربى للتحكيم  ، بأحد فنادق الجيزة،  بحضور أحمد فتحى سرور ،  رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، والسفير محمد الربيع الامين العام لملس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،  نصوص اللائحة الداخلية للاتحاد ، الذى يضم فى عضويته ممثل عن  لبنان والأردن والسعودية والامارات وعمان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا والسودان واليمن والبحرين.
 
ونوه عاشور ،الى أنه منذ شهر يونيو الماضى ، عقدت أول جمعية للإتحاد بحضو  نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية والأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، مؤكدا أن الإتحاد العربى للتحكيم هو ثمرة جهود 9 سنوات لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات  واستكمال الإجرءات الفنية والقانونية تحت مظلة جامعة الدول العربية . 



 
 

 


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