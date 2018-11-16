video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يشارك بجلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:33 م
سامح شكرى يشارك بجلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

شارك وزير الخارجية "سامح شكرى"، أمس الخميس، في فعّاليات اليوم الثاني للدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انعقدت على المستوى الوزارىى الأربعاء والخميس الماضيين، والتى يعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومى السبت والأحد، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

 وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأن "شكري" أكد خلال جلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية على الموقف المصري تجاه الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وأهمية تقريب وجهات النظر بين كافة الدول الأفريقية وضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، من أجل تحقيق الأهداف الأفريقية في كافة المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والأمنية.

 

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد على دعم مصر التام لكافة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الأفريقية الشقيقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى يؤكد لوزير خارجية النيجر استعداد الشركات المصرية للاستثمار ببلاده

سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية رواندا الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى

شكرى يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية بأديس أبابا

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

الاتحاد الافريقى

اخبار افريقيا




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة