سامح شكرى يشارك بجلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية

كتب أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية "سامح شكرى"، أمس الخميس، في فعّاليات اليوم الثاني للدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انعقدت على المستوى الوزارىى الأربعاء والخميس الماضيين، والتى يعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومى السبت والأحد، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأن "شكري" أكد خلال جلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية على الموقف المصري تجاه الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وأهمية تقريب وجهات النظر بين كافة الدول الأفريقية وضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، من أجل تحقيق الأهداف الأفريقية في كافة المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والأمنية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد على دعم مصر التام لكافة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الأفريقية الشقيقة.