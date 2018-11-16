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زوجة تهشم رأس حماتها فى أكتوبر.. والزوج يحرر بلاغا ودعوى نشوذ

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:46 ص
زوجة تهشم رأس حماتها فى أكتوبر.. والزوج يحرر بلاغا ودعوى نشوذ محكمة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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خلافات زوجية طاحنة نشبت بين الزوجين "حاتم.م.ن " و"مها.م.ف" بعد زواج دام 3 سنوات ،بسبب رغبة زوجته فى السيطرة على المنزل وغيرتها الجنونية من شقيقاته ووالدته ومحاولتها قطع أى صلة تجمعهم وزوجهاليترتب عليه بضرب حماتها بـ"علقة موت" عقابا لها على دفع فاتورة الكهرباء دون إذنها .

وأكد الزوج فى بلاغه الذى حرره أمام قسم شرطة أكتوبر:"حرمت زوجتى زيارة والدتى لمنزلنا بعد افتعالها العديد من الخناقات والإساءة لها ،مما دفعنى لطلب الوساطة من أهلها بعد تطور الأمر لإقدامها على مد يدها وسلاطة لسانها على والدتى وعندها قرروا استخدام سلاح قائمة المنقولات والمؤخر لدفعى للصمت على تصرفاتها البغيضة وتهديدى حال تسببت فى غضب نجلتهم .

وأضاف الزوج الذى لجئ لإقامة دعوى النشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر :أخر خلاف جمعها ووالدتى خلاف فثار جنونها وأقدمت على التعدى عليها بالضرب بزجاج المكتب لتتسبب فى كسر ذراعها وتهشيم رأسها الذى استلزم 22 غرزة وكدمات فى أنحاء جسدها وفق التقرير الطبى، وذلك عقابا لها على دفعها فاتورة الكهرباء أثناء غيابها بالعمل.

 وتابع : بعد وقوع الحادثة أصبحت ملازم لأقسام الشرطة ورأيت العذاب بعد أن شعرت أننى أعيش فى سجن مع زوجة لا تعرف الرحمة بسبب غيرتها المرضية .

وأكمل الزوج: عندما صارحتها فى الرغبة فى الانفصال بشكل ودى ثارت وساومتنى على أخذ ممتلكاتى  بالإضافة لمبلغ مالى كتعويض وعندما رفض بدأت فى إيذائي نفسيا وجعلتنى أعانى بالحياة معها.

 


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