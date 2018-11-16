زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديدا

بيونج يانج (أ ش أ)

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون تابع اختبار سلاح استراتيجى متقدم تم تطويره حديثا، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) أمس الخميس.

وبدوره أفاد التلفزيون المركزى الكورى الشمالى بأن الاختبار تكلل بالنجاح.