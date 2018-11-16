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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:47 ص
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زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديدا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:00 ص
زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديدا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
بيونج يانج (أ ش أ)
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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون تابع اختبار سلاح استراتيجى متقدم تم تطويره حديثا، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) أمس الخميس.

وبدوره أفاد التلفزيون المركزى الكورى الشمالى بأن الاختبار تكلل بالنجاح.

 


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